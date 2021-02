Veel protestlied zit nu in hiphop, rap en muzikale derivaten

Vergeet ‘de protestgeneratie’ of ‘de jaren zestig’. Opstandigheid vervat in een lied is van alle tijden, stelt Laurens Ham in een degelijk, en ook nog licht ironisch boek.

Laurens Ham (1985) is docent moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit Utrecht, essayist en dichter. Hij promoveerde in 2015 op een proefschrift over de manier waarop Nederlandse schrijvers zich maatschappelijk en politiek manifesteren. Hij doorgrondde alle 534 liedjes van Kinderen voor Kinderen in een tijdsbeeld van wekelijkse artikelen in de Groene Amsterdammer. Ook speelt hij basgitaar in de band Moi, le voisin. Maar geen protestliedjes.

Zijn persoonlijke playlist met Nederlandstalige protestliederen meet inmiddels bijna 85 strekkende uren. Een deel daarvan staat op Spotify en dan nog hebben we het over 157 nummers, ruim negen uur luisteren. Maar zelfs grasduinend vallen af en toe de oren van je hoofd.

Wie had ooit gedacht dat..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .