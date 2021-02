Vormvast en toch swingend: Beethoven volgens Grubert

‘Er blijkt zich een heel universum te ontvouwen binnen elke sonate, die de eindeloze verscheidenheid en dramatiek van het leven tot een strak en samenhangend geheel ordent.’ Aldus Naum Grubert (Riga, 1951), in mijn ietwat vrije vertaling van de Engelse liner notes. Hiermee omschrijft de pianist bondig wat hij vervolgens ruim een uur lang in praktijk brengt.

Een voorbeeld is het zachtmoedig en toch adembenemend voorgedragen ‘Largo e mesto’ uit de sonate opus 10/3, met aansluitend het elegante Menuetto. Ook deel 1 en 2 van in de beroemde Sonata Appassionata opus 57 krijgen een zorgvuldig geregisseerde uitvoering. Elke onstuimige uitbarsting blijft hoorbaar beteugeld, want onderhevig aan een algehele planning – iets wat voor sommige luisteraars misschien even wennen zal zijn. Meeslepend is echter het wervelende Rondo met zijn swingende afterbeats.

Grubert legt uit dat hij voor de programmering dezelfde formule hanteert als bij zijn eerste Beethoven-opname uit 2013/2014. Hij neemt de pianosonates van Beethoven telkens in groepjes van drie op: een sonate uit de vroege, eentje uit de middelste en ..

