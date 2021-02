Reflecties op de zondagochtend met Tyson Motsenbocker

Someday I’ll Make It All Up To You is de tweede plaat van Motsenbocker. In 2016 debuteerde hij met Letters to Lost Loves, waarmee hij direct indruk maakte. Dat eerste album was het resultaat van serieus ‘zielzoeken’. In 2013 verloor hij zijn moeder aan een ernstige ziekte. Als reactie maakte hij een duizend kilometer lange trektocht langs de kust van Californië, van San Diego naar San Francisco. Veel reflecties op zijn geloof, kijk op het leven en de rouw om zijn moeder komen terug op de plaat. Als luisteraar maakt je dat proces van heel dichtbij, bijna ongemakkelijk dichtbij, mee. Je voelt cynisme over het geloof. When I prayed for healing, my father’s words rang through the door / Son, I don’t think Jesus is in th..

