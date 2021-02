Goed uitgevoerd; technisch en muzikaal. Een prima debuut van Evan Bogerd

Evan Bogerd heeft zijn eerste cd uitgebracht op het orgel van de Westerkerk in Amsterdam, waaraan hij sinds 1 januari 2020 als cantor-organist is verbonden. Met het orgel dat drie vaders heeft (Duyschot, Vater en Flentrop) heeft Bogerd een fantastisch instrument ter beschikking. Qua dispositie niet enorm groot - 41 stemmen - maar wel met geweldig veel power. Dat ervaar je nog het sterkst in een live-uitvoering. Maar die herinnering kun je meenemen als je de cd beluistert.