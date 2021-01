Geslaagd eerbetoon aan Larry Norman van oud DC Talk-lid Kevin Max

Zijn bekendste nummer is dan ook niet voor niets ‘Why Should The Devil Have All The Good Music’. Dat nummer staat op het eveneens invloedrijke album Only Visiting This Planet uit 1972. In de jaren tachtig en negentig trad hij regelmatig op in ons land, wat hem ook hier bekend en geliefd maakte. Een andere christelijke muzikale ‘rebel’, voormalig DC Talk-lid Kevin Max, heeft nu als eerbetoon aan Norman een complete re-make van dat album uit 1972 gemaakt, inclusief moderne productie en eigentijdse arrangementen.

De toepasselijke titel voor deze re-make is dan ook Revisiting This Planet. Hoe dat nieuwe ‘bezoekje’ bevalt? Nogal goed. Kevin Max slaagt erin om zowel zijn eigen stempel te zetten op de muziek van Norman als het origineel..

