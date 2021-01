Neil Young was was zijn tijd ver vooruit. Ook na zeventien jaar is Greendale nog actueel

Een doodgeschoten politieman, sensatiebeluste media die een familie uiteenrukken, corruptie en gevoelloosheid in het openbaar bestuur en de politiek. Ook na zeventien jaar is Greendale nog actueel.

Greendale was een album van Neil Young. Het verscheen in 2003. Het jaar daarop was er een dvd met een solo-optreden van Neil Young op gitaar, in St Vicar, een zaal in de Ierse hoofdstad Dublin. Nog een dvd bevatte een gruizige film, half documentaire, half fictie, in ‘hand held’ Super 8 opgenomen door Bernard Shakey, het cinematografisch pseudoniem van Neil Young.

En nu is er de live uitvoering van het werkstuk, een rockopera over een land in verwarring: Return To Greendale. Het tachtig minuten durende muzikaal verhaal over het fictieve plaatsje aan de Zuid-Californische kust in de Verenigde Staten heeft niets aan hedendaagsheid ingeboet.

Capitool

Bij de Capitoolbestorming op 6 januari werd een politieman doodgeschot..

