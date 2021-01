Punk is allang niet anti-religieus meer. ‘Het is gelaagder en constructiever dan vroeger’

Punk, raggende gitaarmuziek stammend uit de jaren zeventig, is nog altijd relevant, betoogt Rens Dietz (32) in zijn recent verschenen boek Geloof de hype. ‘Punk heeft maatschappelijke ontevredenheid nodig en dat is er al jaren volop.’

‘Punk is niet dood, punk leeft’ is de ondertitel van uw boek. Dat impliceert dat veel mensen denken dat het genre wél dood is…

‘Klopt. Dat heeft ermee te maken dat punk in de jaren zeventig erg zichtbaar was. Punkers waren betrokken bij de krakersrellen en de onrust rond de inauguratie van koningin Beatrix. Nog altijd is dat het beeld dat de mensen van punk hebben: hanenkammen en er met gestrekt been ingaan. Een totaal niet constructief volk. In de jaren tachtig ging die hype liggen, omdat het maatschappelijk beter ging met Nederland en Groot-Brittannië, een land waar Nederland wat betreft muziek veel van afkijkt. Britse bands brachten de punk aanvankelijk naar Nederland. De hype ging dan wel liggen, het genre is ondergronds nooit weggewe..

