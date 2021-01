Oost west, thuis best voor Axel Flóvent. Zijn debuutalbum smaakt naar meer

Zo koud als IJsland is, zo warm zijn de liedjes van Axel Flóvent, schreef ik drie jaar geleden in deze krant. Destijds bracht de twintiger de EP Quiet Eyes uit, met dromerige en lekker in het gehoor liggende indiefolkliedjes. Bekend was Flóvent niet en nog altijd zullen er bij weinig mensen bellen gaan rinkelen. Dat zou wel moeten, zeker nu de IJslander zijn debuutalbum heeft uitgebracht: You Stay By The Sea.

Vijftien liedjes telt de langspeelplaat en omdat vergelijken handig is: de stijl is een beetje à la Bear’s Den, Fleet Foxes. Melancholisch dus, gedragen, warm, maar omlijst met levendige melodieën. Voor dit album werkte Flóvent samen met Ian Grimble, die in het verleden ook al Mumford & Sons en - inderdaad - Bear’s Den hielp. Op dit album bezingt de singer-songwriter zijn liefde voor IJsland en Reykjavik. Nou ja, het is meer een ode aan zijn vaste thuisbasis, een plek waar het altijd goed toeven is, waar hij zich altijd thuisvoelt. En dat is voor Flóvent zijn land.

De liedjesschrijver kende de afgelopen jaren verschillende woonplekken, waaronder anderhalf jaar Amsterdam. You Stay By The Sea is naast Flóvents liefde voor ..

