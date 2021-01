Een afwisselende plaat van LONE Project

Let It Rain On Me is het nieuwe, vierde album van LONE Project. Dat is het samenwerkingsverband van ex-Alquin leden zanger/tekstschrijver Michel van Dijk en gitarist/componist/tekstschrijver Ferdinand Bakker.

Beide muzikanten vonden elkaar in de wens muziek te maken waarin hun verleden zou doorklinken, zonder compromis en van hoge kwaliteit. De twee heren brengen een muzikale ervaring mee vanaf eind jaren zestig. Ze zijn dan inmiddels ook in de zeventig, maar voor zowel luisteraars naar als makers van popmuziek is dat tegenwoordig een gebruikelijke leeftijd.

Na het internationale succes in de jaren zeventig en de Alquin reünie in 2003 besloten Bakker en Van Dijk in 2012 als duo verder te gaan. Dat resulteerde in het debuut Lone en enthousiast ontvangen opvolgers View from the Bridge en Ten Songs. Op Let It Rain On Me zet het duo de ontdekkingsreis voort, met een eigen spannende geluidsmix en dito songt..

