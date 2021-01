Britse blues door adembenemende Amerikaan. Joe Bonamassa is de naam

Joe Bonamassa is een Amerikaan die zeer beïnvloed is door de Britse blues traditie. Dat bleek al uit het grote aantal albums dat hij de afgelopen drie decennia uitbracht. Maar met zijn nieuwe plaat maakt hij dat veel meer expliciet. Het sluit aan bij zijn enorme ambitie en inzet, die eigenlijk betekent dat hij de invloeden niet alleen in slurpt, maar ook in verbeterde vorm wil reproduceren.

Die drang om zich te bewijzen is zo dominant dat hij als 43-jarige componist/zanger/gitarist en bandleider in elk interview blijft klagen over de onderschatting die hem ten deel valt, terwijl hij verkoopt als broodjes en muzikaal wordt begeleid door werkelijk alle groten der aarde. Het doet allemaal niets af aan dit album.

De titel is goed gekozen, de stijl van de cover is ook geënt op vroegere tentoonstellingen in Crystal Palace en zo. Muzikaal is de plaat een ode aan Britse popmusici als Jeff Beck, Eric Clapton, John Mayall, Jimmy Page en groepen als Cream en Led Zeppelin. Bonamassa nam op in de legendarische Abbey Road Studios, Studio, waar ooit ver jongens uit Liverpool bijeenkwamen.

+ Britse blues door adembenemende Amerikaan

- Bona..

