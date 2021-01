Alexander van Popta maakt indruk met sterk debuutalbum

Alexander van Popta (1987) draait al enkele jaren mee in diverse muzikale circuits, tot nu toe vooral in een dienende functie. Als pianist speelde hij met Gregory Porter, Shirma Rouse, Ntjam Rosie, Benjamin Herman en Teus Nobel en als arrangeur werkte hij voor het Metropole Orkest en funk/soul/hiphop-orkest Re: Freshed Orchestra.

Na zoveel muzikale kilometers vond hij het tijd voor een eigen album. Ook voor Methods To Madness kwam Van Popta beslagen ten ijs: ideeën die hij had vastgelegd op zijn telefoon werkte hij uit tot complete composities en vervolgens ging hij aan de slag in de Rotterdamse vintage-studio waar ook The Kik muziek opneemt. Samen met gitarist Jelle Roozenburg, drummer Jamie Peet en bassist Thomas Pol, speelde hij de stukken gezamenlijk in en voegde daar vervolgens effecten aan toe. Het is een mooie verzameling geworden die een jaren zeventig-gevoel oproept en tegelijk modern klinkt.

De combinatie gitaar en piano geven het jazzgeluid een lichte rocktwist. De aanstekelijk nummers van Alexander van Popta, met eigenzinnige titels als ‘Bokkenpo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .