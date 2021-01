Na de film Bohemian Rhapsody en de wereldtournee van het doorgestarte Queen met de zanger Adam Lambert was het tijd dit vast te leggen op vinyl of laserschijf. Twintig songs staan op de cd Live Around The World.

Het is een goede doorsnede van de tocht langs grote zalen die het nieuwe Queen ondernam. De eerste albumrelease van Queen en Adam Lambert is live opgenomen tijdens hun uitverkochte tournees van 2014 t/m 2020 in de USA, het Verenigd Koninkrijk, Portugal, Japan en Australie. Alle hits komen voorbij, waaronder ‘Another One Bites The Dust’, ‘I Want To Break Free’, ‘Somebody To Love’, ‘Radio Gaga’, ‘We Are The Champions’ en natuurlijk ‘Bohemian Rhapsody’. De BluRay en DVD bevatten 2 bonustracks in de vorm van een drumbattle en ‘Last Horizon’.

Het is prettige stadionmuziek en het is goed dat ook de wat oudere en meer geniale stukken van de betreurde Freddie Mercury zijn opgenomen, maar af en toe snak je wel naar een moment van verstilling..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .