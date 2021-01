Barry Gibb neemt nummers opnieuw op. Het geeft veel luisterplezier

Op deze plaat horen we een verzameling van nummers uit het werk van de broers Gibb, die we vooral kennen als leden van de wereldberoemde band de Bee Gees. Barry (74) is de enige die nog in leven is - zijn tweelingbroertjes Robin en Maurice overleden in 2012 en 2003 - en dus mag dit werk beschouwd worden als een ode aan de geschreven hits van de broers.