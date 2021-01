Bezielde stilte tussen de noten op album van Van Loenen en Borsboom

‘Door het coronavirus is voor de komende tijd onze concertagenda leeggeveegd en zijn veel van onze plannen in duigen gevallen. Maar de studio induiken, dat kan nog wel!’ Aldus violist Pieter van Loenen en pianist Tobias Borsboom, respectievelijk winnaars van de Dutch Classical Talent Award 2019 en 2015.

Samen bogen ze zich over die raadselachtige uitspraak, toegeschreven aan Debussy: ‘De muziek zit niet in de noten, maar in de stiltes ertussen’. Op hun album The Silence Between verkennen ze mogelijke betekenissen.

‘Le Baiser de la Fée’ van Stravinsky is een arrangement voor viool en piano uit 1932 (door de componist zelf en Samuel Dushkin) van de oorspronkelijke balletmuziek voor orkest.

Het vierdelige Divertimento bevat zoveel snelle, nerveuze noten dat je nauwelijks iets hoort wat op stilte zou kunnen lijken. Wat je wel hoort, is het tiptop synchrone samenspel en de altijd bezielde melodielijnen van Pieter van Loenen.

Meer stilte ervaar je in de impressionistische droomklanken van ‘Distance du Fée’ van de Japanner Toru Takemitsu (1930-19..

