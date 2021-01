Lyrisch Bachdrieluik van Lisanne Soeterbroek

Man Ray. De eerste associatie bij de cover van Shining of Her Eyes: zijn beroemde foto uit 1924, Le Violon d’Ingres. De vrouw met twee f-gaten op haar torso getekend, zodat ze op een cello lijkt.

Het moet wel een bewuste toespeling zijn: het zwart-wit, de naakte rug, de viool. Fotograaf is overigens Lisanne Soeterbroek zelf. Ook meer ‘traditionele’ zelfportretten elders

in het booklet zijn van haar eigen hand.

Nog een saillant detail: Lisanne Soeterbroek zingt zowaar even op dit soloalbum, en wel een fragment uit Rimbauds Voyelles (Klinkers) uit 1871: ‘Ah Omega, the violet shining of her eyes!’, in de Engelse vertaling en op muziek van Louis Andriessen. En ja, vandaar dus ook de titel.

Dat strijken en zingen dicht bij elkaar liggen, is bekend. Toch hoor je ze zelden samengaan, hoewel bijvoorbeeld celliste Maya Fridman hierin een behoorlijke vaardigheid heeft ontwikkeld. Lisanne Soeterbroek klinkt ietwat schuchter in de ‘Song’ u..

