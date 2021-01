Mooi en sober album van Sir Paul McCartney

Paul McCartney is 79 jaar en dat hoor je aan zijn stem; die heeft een vibrato, wankelt af en toe en een tikje sleet. Maar het wekt eerder sympathie en bewondering dan neerbuigendheid, want Sir kan nog elk gevoel precies zo scheppen als hij wil.

Zijn nieuwe album is de derde uitgave van een project dat af en toe opduikt. McCartney speelt alle instrumenten helemaal alleen, schrijft alle liedjes zelf en doet ook nog de productie en techniek. Zo ging het in 1970, het jaar waarin de Fab Four uiteen gingen, met veel akoestische songs, melodische invallen en opvallende teksten en thema’s. Zo ging het in 1980, waarin McCartney II vooral grossierde in elektronische muziek en experimenten. Veertig jaar later is er McCartney III; een klein uur uiterst urgente, gewaagde muziek.

Elke song is anders, de balans tussen de veelal akoestische instrumenten is uniek. In ‘Women And Wives‘ heeft hij zelfs een waarschuwing: hoe je met elkaar omgaat in je huwelijk of vriendschappen heeft betekeni..

