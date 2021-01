Gretchen Peters wordt ondergewaardeerd. Haar muziek is subtiel

Gretchen Peters (62) is een Amerikaanse zangeres en frontvrouw van een band. Via New York en Boulder, Colorado, kwam ze terecht in Nashville, Tennessee. Ze maakte sinds 1996 negen formidabele platen die je kunt zien als country, folk en ‘americana’, hoe versleten die term inmiddels ook is.

Dit album is ronduit prachtig. Verstild, inhoudelijk, met weemoedige, krachtige muziek en teksten die zowel lieflijk als alarmerend zijn. Haar nieuwe album The Night You Wrote That Song; the Songs of Mickey Newbury, is een ode aan de Amerikaanse singer-songwriter Mickey Newbury (1940-2002), die nooit bekend werd, maar vele mooie liedjes schreef die beroemde artiesten op de plaat zetten: Johnny Cash, Roy Orbison, Ray Charles, Jerry Lee Lewis, Charlie Rich, Willie Nelson en B.B. King. De plaat telt twaalf rustige nummers, waarin de tergende diepte van tekst en stem naadloos samengaan.

Het album werd opgenomen in de Cinderella Studio’s waar Newbury zelf ook speelde. Peters wordt begeleid door zanger-gitarist Buddy Miller, gitarist Wayn..

