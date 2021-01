Goede musici, maar risicoloze, zoete liedjes van Melody Gardot

Na een stevig muzikaal intermezzo meende Melody Gardot dat de mensheid in deze donkere dagen vooral behoefte heeft aan een serie geruststellende ballads. Liefhebbers van het zoetgevooisde repertoire komen op Sunset In The Blue ruimschoots aan hun trekken.

Gardot zingt haar romantische liedjes met fluisterstem en ze wordt begeleid door voorzichtig aangeslagen gitaarakkoorden, subtiele basnoten en ritmisch geschudde rijstkorrels. Twee zwoele bossanova-nummers ‘Um Beijo’ en ‘Ninguém, Ninguém’ zingt ze in het Portugees. Op ‘From Paris With Love’ wordt de Amerikaanse zangeres bijgestaan door musici die vanuit diverse windstreken hun bijdrage digitaal instuurden.

Standards als ‘Moon River’, ‘I Fall In Love Too Easily’ en ‘Love Song’ zouden het goed doen in een tranentrekkende film, waarvoor ze de albumtitel moeiteloos kunnen overnemen. Gardot kreeg voor dit album hulp van enkele grote namen: The Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Vince Mendoza, trompettist Till Brönner, saxofon..

