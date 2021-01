Passenger heeft weer liefde te geven na een periode van liefdesverdriet

Ooit stond hij in het voorprogramma van Ed Sheeran, nu staat hij al jaren op eigen benen, is hij zelf het hoofdprogramma. Mike Rosenberg, artiestennaam Passenger, weet hoe hij hits en albums moet schrijven. En dat doet hij dan ook naar hartenlust. Songs for the Drunk and Broken Hearted is alweer zijn veertiende album. De plaat is vanaf vrijdag te koop en te streamen.

De nieuwe langspeelplaat volgt niet lang na Patchwork, dat juli vorig jaar verscheen. Een prima album, maar nimmer behaalde het in Nederland de Album Top 100. En dat terwijl het in 2012 verschenen album All The Little Lights, met daarop monsterhit ‘Let Her Go’ liefst 112 weken in de lijst te vinden was.

Passenger voelt nog altijd als het hoofdprogramma, hij kent in een heel aantal landen succes, maar stiekem zou het fijn zijn als Songs for the Drunk and Broken Hearted weer eens in de lijsten terecht zou komen, zonder daarmee te zeggen dat een lijst iets zegt over de kwaliteit van een plaat.

Dit album schreef Rossenberg toen hij net weer single was. Liefdesverdriet is - zoals vaker - het thema. Sterker nog, de liedjes dienen volgens d..

