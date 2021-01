Op Believe van Andrea Bocelli klinken evergreens die vrijwel iedereen kent

Andrea Bocelli (1958) ontvangt belangstelling en waardering in hoeveelheden waarvan de meeste klassieke musici slechts kunnen dromen. Ook tijdens deze pandemie, waarin de Italiaanse tenor zelf ook met het virus te kampen had, braken zijn gestreamde optredens records.

Andrea Bocelli’s paasconcert ‘Music For Hope’ vanaf een spookachtig leeg plein voor de kathedraal van Milaan, waar de enige levende getuigen enkele rondscharrelende duiven waren, trok 28 miljoen aan het scherm gekluisterde bezoekers. Iets dergelijk gebeurde tijdens zijn kerstconcert Believe in Christmas vanuit het Teatro Regio di Parma Operagebouw.

Het onlangs verschenen album Believe geeft een indruk van het geheim van Andrea Bocelli’s succes. Als een van de weinige operazangers slaagt hij erin om ook in andere genres staande te blijven. Believe is een staalkaart van de vele stijlen waarin Bocelli zich beweegt: gospel, volksmuziek, popmuziek en natuurlijk het belcanto waarmee de Italiaanse tenor zich profileert. Oo..

