Het lange leven van The Young Messiah

The Young Messiah van Tom Parker, een album met een mix van klassieke en popmuziek, is al meer dan veertig jaar een kersthit in christelijke kringen. Wat is toch die aantrekkingskracht?

Madeline Bell (l.) en Vicky Brown (r.) in 1982 te Amsterdam, ter promotie van The Young Messiah.

Misschien hoorde het bij mijn vrolijk-gereformeerde opvoeding, maar als tiener hoefde ik met Kerst altijd maar een keer naar de kerk. En dan ging ik altijd naar de kerstnachtdienst, want dan had je een koor, kaarsjes in een donkere kerk en na afloop een chocolade-kerstkrans en de onvermijdelijke sinaasappel-met-kerstboodschap. Wonderlijk hoe de sinaasappel onderdeel is geworden van de kerkelijke kersttraditie.

Ook mijn vader had zo zijn tradities. Pasen maakte hem altijd blij als een kind. Hij was al vroeg klaarwakker en riep dan onderaan de trap: ‘De Heer is waarlijk opgestaan!’ Daar ging hij net zo lang mee door tot mijn broers en ik antwoord gaven vanuit onze bedden. Met heel veel goede wil klonk het gebrom uit de bedden al..

