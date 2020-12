Meer rust, meer muziek

Zangeres Taylor Swift (31) bracht een week geleden geheel onverwachts het album Evermore uit. En dat terwijl haar succesvolle plaat Folklore nog niet eens zo lang uit is. Wat opvalt: de grote liedjes, de meezingers, zijn ingeruild voor kleine en ingetogen folksongs.

Ze is pas 31 jaar, maar de Amerikaanse Taylor Swift heeft een muzikale prijzenkast waar maar weinig artiesten tegenop kunnen. Vorig jaar nog werd Swift door de American Music Awards uitgeroepen tot de artiest van het decennium en zo won ze nog veel meer, ze zou een loods moeten bouwen. En kennelijk maakt het niet uit welke muzikale afslag ze neemt, want verkopen doet ze. Daar moet wel kwaliteit aan te pas komen. En dat is ook zo. Op Folklore liet Swift al zien uit uitstekend uit de voeten te kunnen met lichte popmuziek, noem het folk, gecombineerd met country. Op Evermore gaat ze op die voet verder.

Het genre country is waar ze ooit mee begon, in 2006 op het album Taylor Swift. Niet verwonderlijk, want op veertienjarige leeftijd ..

