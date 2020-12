Levit speelt vanuit geïsoleerde situatie muziek die vooral verbondenheid uitdrukt

Evenals de meeste andere musici zat ook Igor Levit (1987) vanaf maart gedwongen thuis. De in Rusland geboren, in Duitsland neergestreken pianist raakte even in paniek, maar herstelde zich weer. Toen Levit zich realiseerde dat deze crisis wel eens lang kon gaan duren zocht hij naar alternatieve manieren om zijn publiek te kunnen bereiken.