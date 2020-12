Het lied biedt geen antwoord, maar wel een routebeschrijving. Langs de soms donkere wegen van het bestaan

Tijdens deze donkere adventsweken denk ik regelmatig aan een onbekende gospelsong die ik eerder dit najaar ontdekte en waarachter een bijzonder en eerlijk verhaal schuilgaat. ‘God Walks The Dark Hills’ uit 1969, een gospelsong uit het christelijke zuiden van de Verenigde Staten, in een genre dat ‘southern gospel’ heet.

'God Walks The Dark Hills' door gospelformatie The Perrys, opname uit 1988.

Kenmerkend én bijzonder aan de gospelsong is de troostvolle inhoud: God ‘bewandelt’ de donkere bergen en heuvels in ons leven, om ons de weg te wijzen en ons voor te gaan. Dat is in beeldende zin uitgedrukt: ‘Ik zal er zijn.’

‘God walks the dark hills, the ways, the byways / He walks through the billows of life’s troubled sea.’

De versie die ik hoorde is van zangeres Iris DeMent van haar album Lifeline (2004), iemand die met haar scherpe stem pendelt tussen country, folk en gospel. (Zij is door een toevalligheid ook de naamgever van Goo Goo Dolls’ grote hit ‘Iris’, maar dat terzijde.) DeMent zingt de song bij piano, doorleefd en tot op het bot, maar schreef hem niet.

Wie wel? Ene Audra Czarnikov (1904-1994), een christelijke lerares die zich i..

