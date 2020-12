Kerkmuziek blijft zich vernieuwen

‘De mooiste eigentijdse klassieke kerkmuziek uit Nederland en Vlaanderen’. Dat is de ondertitel van een dubbel-cd met kerkmuziek uit de afgelopen tien jaar. Met de term ‘klassiek’ zoekt de uitgever, de Stichting Nieuwe Kerkmuziek, aansluiting bij klassieke muziek die zich onderscheidt van wat ook wel ‘relipop’ wordt genoemd. Klassiek moet niet worden verward met oud of ouderwets. Want ook deze traditie blijft zich vernieuwen. De dubbel-cd laat duidelijk zien dat het klankbeeld bij psalmen, liederen, missen en cantates niet stilstaat. Niet alleen wordt er voortdurend nieuwe muziek geschreven, de klankkleur is ook voortdurend in ontwikkeling, al blijft het genre herkenbaar.