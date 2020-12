Jazz Orchestra of the Concertgebouw, een bigband met een Europese jazzaanpak

De jongste lichting Nederlandse jazzmusici komt met verrassend sterke, avontuurlijke en opwindende nieuwe stukken op de proppen. Het album verlaat stevig groovend de startblokken met het door Ben van Gelder geschreven ‘Giant’. De bigband speelt ook in hoge tempo’s spatgelijk en dreigt op geen enkel moment te struikelen.

Andere composities zijn meer bezonken of verwijzen naar klassieke muziek zoals 'Whiplash' van Joris Roelofs. 'Open Water' van Simin Tander is geworteld in de Afghaanse muziektraditie. Het is hoopvol om in deze voor muzikanten moeilijke tijd zo'n krachtig en levenslustig album te horen. De jazz influencers maken met dit project twee dingen duidelijk: dat ze er nog zijn en dat in de jazz inmiddels sprake is van een eig..

