De rust van kleinschalige, fijnzinnige muziek van Alice Gort-Switynk

Een tweede thema als ‘Verliefd’ zorgt voor drie werken, in dit geval van de Italiaanse componisten Rossi, Zipoli en Guiliani. Ze leefden en componeerden in achtereenvolgende tijdperken: de renaissance (zeventiende eeuw), barok (achttiende eeuw) en romantiek (negentiende eeuw).

Bij het thema ‘Ontroostbaar’ past The blessed Virgin’s Expostulation van Henry Purcell (1659-1695). Een muzikale uitbeelding van de angst die Maria moet hebben gevoeld, toen ze haar zoon Jezus kwijt was omdat Hij in de tempel achterbleef.

Dan zijn er nog enkele ‘wanhopige’ werken in het thema ‘Ongelukkig’. Hierin is ook een van de twee vrouwelijke componisten op deze cd te horen, L’Eraclito Amoroso van Barbara Strozzi (1619-1677). Tussen haakjes, de andere vrouw is o..

