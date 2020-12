Eerbied staat centraal bij de nieuwe plaat van Mack Brock

Jezus creëert altijd ruimte voor ons, ongeacht onze omgeving, ons verleden, onze fouten, onze mislukkingen. Dat is het thema van het album SPACE van de christelijke uit Amerika afkomstige singer-songwriter Mack Brock, die jarenlang diende als worshipleader bij onder Elevation Music, de band van Elevation Church in Charlotte (North Carolina).

Vanaf 2018 bekommert Brock zich ook om solowerk. Was daar eerst het goed ontvangen Greather Things, nu is daar zijn opvolger. SPACE telt acht nummers, ietwat weinig, maar het zijn stille, eerbiedige en knap geschreven nummers, bijvoorbeeld ‘Come Now’ en ‘Still I Will Praise’. Mack kreeg op het album hulp van heel wat gastartiesten. ‘Ik hoop dat mensen middels deze muziek de intimiteit met God aan durven te gaan’, aldus de zanger tegen website The Christian Beat.

‘Mensen mogen vertrouwen hebben in wie ze zijn.’ De opname van dit album was speciaal voor de zanger omdat hij het geproduceerd heeft met mensen die al lang met hem optrekken. ‘Het is een ontzettend krachtige opnamedag geworden.’

+ eerbiedige nummers

+ goede samenwerkingen

SPACE

Ma..

