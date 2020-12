Het Orgel trio benadrukt de veelzijdigheid van het kerkorgel

beeld nd

Deze Amerikaanse bandleider en componist hield decennialang een groot jazzorkest draaiende en hij liet aan het eind van zijn leven een indrukwekkend aantal composities na. Het Orgel Trio deed een eigenzinnige greep uit dit oeuvre: niet de bekende standards maar de musici concentreren zich op Ellingtons vroege en late werk.

Die oude stukken swingen stevig, het latere werk is gedragen en religieus. Aan het eind van zijn leven kwamen Ellingtons jeugdige gospelinvloeden weer boven en componeerde hij Sacred Concerts die hij uitvoerde in de kerk. Door deze muziek te spelen op een kerkorgel is de cirkel weer rond. Het Orgel Trio imiteert de meester niet, maar kiest voor eigentijdse bewerkingen op het grensvlak van modern klassiek en jazz. ..

