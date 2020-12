Gepolijste uitvoering van songs vol rauwe creativiteit van de Eagles

Wat moet je zeggen van de Eagles. Wereldband, tientallen miljoenen albums verkocht, in de jaren zeventig een stuk of acht albums met waanzinnig mooie muziek, hits. Maar ook een groep die kapot ging aan drugs, drank, ruzie en megalomane ego’s.

Dat zit allemaal in de schokkende en pijnlijk oprechte documentaire History Of The Eagles uit 2013, waarin gitarist en toetsenist Glenn Frey en drummer en zanger Don Henley vanuit hun overwinnaarsperspectief terugkijken op prachtige composities en onverkwikkelijke ruzies, want zij en eerdere groepsleden Bernie Leadon en Don Felder schopten elkaar soms letterlijk van het podium af tijdens optredens.

Wie is de muzikale baas, was het hoofdthema. De band kende een pauze van 1980 tot 1994 en trad daarna met Joe Walsh en Timothy Schmitt erbij op als geoliede machine, zakelijk inzicht verving de ruzie en de genotmiddelen. De dood van Frey in januari 2016 leek het eind van het verhaal, maar de rest ging door. De box Live From The Forum ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .