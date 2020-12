Mooi, maar met een enkel instrument is deze plaat van Ben Harper wel wat eenzijdig

Het is een waagstuk; een soloplaat van een enkele man met een enkel instrument. In het geval van Ben Harper is het de Lap Steel Guitar, die je met metalen ringen om je vingers op schoot bespeelt.

De intieme en ambitieuze solo-opname is zijn allereerste volledig instrumentale project, met 15 originele composities, gepresenteerd als een symfonie. De muziek op Winter Is For Lovers zit diepgeworteld in Harper’s dna en leidt terug naar The Folk Music Center, de invloedrijke Californische instrumentenwinkel die zijn grootouders eind jaren vijftig openden, waar Harper drie van de live video’s voor dit album opnam.

Het wemelt van de muziek die Harper hoorde toen hij opgroeide, luisterend naar de blues-, Hawaiiaanse en klassieke gitaarmeesters in de platencollectie van zijn moeder. Hij werd al vroeg aangetrokken door het kenmerkende geluid van de slide gitaar, leerde fingerpicking van Taj Mahal en studeerde later bij Chris Darrow van..

