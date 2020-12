Het album van Duncan Laurence mag er zijn

‘Love Don’t Hate It’ en ‘Arcada’ kennen veel mensen wel, die worden goed gedraaid op de radio, maar dit album heeft veel meer te bieden. Het knappe is ook dat de Nederlander het album voor een groot deel zelf heeft geproduceerd. Dat gegeven, gekoppeld aan het pas late verschijnen van het album, zegt dat Laurence een pietje precies is; hij brengt niet zomaar iets uit.

De tracks zijn stuk voor stuk van hoge kwaliteit. Vaak dromerig, soms bombastisch, maar altijd inhoudelijk sterk. Neem ‘Sleeping On The Phone’, daarin kun je lekker wegdromen. Als we dan toch iets kritisch moeten zeggen, is dat betreft de opbouw. Veel rustige nummers zitten aan het begin, later wordt het vlotter, komen de hits, is er meer getokkel. Hoogtepunt is ‘Feel S..

