Vijftien liedjes uit het ontzagwekkende oeuvre van Herman van Veen worden intiem

‘Er is geen medicijn, tegen oud of eenzaam zijn’, was ooit een prachtige regel van Herman van Veen. De zinsnede kwam uit het lied ‘Cirkels’, de vertaling die de vaak te bescheiden, maar als noterend waarnemer verbijsterend nauwkeurige Rob Chrispijn in 1969 maakte van het lied van Michel Legrand.

Herman van Veen bracht eerder dit jaar een eigen schilderij naar Singer Laren, dat werk van hem tentoonstelt. Het werk is ook te koop. Een deel van de opbrengst is voor het museum, dat een renovatie ondergaat.

Tegen corona komt er hopelijk wel een medicijn. Gelukkig maar. Ook de optredens van Herman van Veen ontkwamen niet aan de klauwen van COVID-19. Voorlopig is de eerste helft van januari wel gepland, bijna elke avond in Het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. De eerste keer dat hij er stond, was op bevrijdingsdag 1971!

De meest recente cd van de man die 14 maart 75 werd, met als verjaardagsverrassing een lockdown, heet Een keuze, live thuis. Dat lijkt op de nijverheid van een artiest tijdens corona, maar niets is minder waar. Herman van Veen maakte de opnamen al in november 2019, met Jannemien Cnossen (viool), Wieke Garcia (harp, percussie), Edith Leerkes (gitaar), de dames zingen ook, en Kees Dijkstra (bas & toetsen) in Lan..

