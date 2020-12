Christelijke zangeres Kari Jobe richt de aandacht na het Witte Huis weer op muziek

Kari Jobe is al jarenlang een invloedrijke aanbiddingsleidster in de Amerikaanse worshipscene. De 39 jarige zangeres, die meerdere Dove Awards won, is nu terug met een nieuw album, The Blessing (Live), met een vijftiental opgenomen nummers.

Heel even was er eind vorig jaar ophef rondom haar en haar man Cody Carnes , want samen met een aantal andere christelijke artiesten bracht ze een bezoek aan Donald Trump in het Witte Huis. Dat viel niet bij iedereen in goede aarde. Nu is de aandacht weer vol gericht op haar muziek. Over het album zegt ze (bron: gospel.nl): ‘Het live opnemen van dit album zonder publiek was iets waar ik mee worstelde, maar ik voelde echt dat God zei om door te blijven gaan. Ik had het gevoel dat als ik zou wachten, ik de Heer ongehoorzaam zou zijn. Ik vertrouw erop dat deze nummers op dit moment hoop moeten houden in dit onzekere seizoen.’

Kortom, het was volgens Jobe een opdracht en dus wachtte ze geen moment. Naast zangeres is Kari Jobe worship pa..

