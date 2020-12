Variatie en pit op kerst-cd ‘A Very Cool Christmas’

Vorig jaar was er het debuut van deze kleine serie dubbelalbums. Temidden van de jaarlijkse stromen weeë, muffige kerstplaten, of nog erger, artiesten die op de mainstream religieuze arrenslee springen, is de aanpak van deze 2cd een verademing.

Het gaat om een verzameling van de beste alternatieve kerstnummers; 47 om precies te zijn, en vorig jaar ook al 48. De songs lopen uiteen van grote hits tot totaal onbekende juweeltjes, of, in het dolenthousiaste briefje bij de presentatie: ‘te gekke kerst nummers die je zelden tot nooit op de radio hoort, maar vol met namen die je wel kent! Zo hoor je onder andere James Brown, The Kinks, Tom Waits, Marvin Gaye en meer!’ Geen woord daarvan is gelogen.

Heel bijzonder is een opname van 1975, Gavin Bryars en Tom Waits met ‘Jesus’ Blood Never Failed Me Yet’. Dat legt meteen een mooie verbinding tussen Kerst en Pasen. Mooi en breekbaar is ‘Angel In The Snow’ van de helaas overleden Elliott Smith Ook heel bijzonder is ‘Christmas At Ground..

