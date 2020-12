Sela brengt kersnummer uit: ‘Kerstnacht boven Bethlehem’

‘Advent is de periode waarin we toeleven naar het vieren Jezus’ komt als Mensenzoon. Gekomen om de wereld te redden’, schrijven de bandleden op hun website. ‘Hoe mooi is het om in deze donkere dagen zingend toe te leven naar Kerst.’

Sela hoopt volgend jaar een kerstalbum uit te brengen. Op maandag 21 december om 20.00 uur brengt de formatie een videoconcert vanuit de Martinikerk in Doesburg.

Redacteur Rien van den Berg van het Nederlands Dagblad mocht in 2019 langskomen voor een zeldzaam inkijkje en een openhartig gesprek met de hele band.

