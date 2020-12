Muziekboeken in beeld: Rock en pop worden klassieke muziek

Leo Blokhuis trekt ons in twee hoofdstukken door de ‘Berlijnse trilogie’ van Bowie heen in zijn nieuw verschenen boek.

Veel popmuzikanten verwachtten in de jaren zestig en zeventig niet oud te worden. Talloze citaten uit vergeelde interviews kunnen dat staven. En inderdaad kennen pop- en rockmuziek een imponerende lijst aan jong gestorvenen, de fameuze Club van 27 als schoolvoorbeeld.

Maar oud worden kan ook, als muziekartiest. Tony Bennett is 94 en overleeft de dame met wie hij een duet zong nu al elf jaar; Amy Winehouse stierf als 27-jarige in 2011. De Amerikaanse zanger Harry Belafonte is 93, de Britse ‘Dame Cleo Laine’ 92, de Amerikaanse jazz-saxofonist Sonny Rollins 90, countryzangeres Loretta Lynn 88 en haar mannelijke collega Willie Nelson 87. Yoko Ono, de weduwe van John Lennon (die op zijn veertigste in 1980 werd doodgeschoten) is 87, net zoals d..

