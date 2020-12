Ella Fitzgerald in Berlijn is een genot

De toen 44-jarige Fitzgerald was in die periode op haar best. Ze zong bekende nummers uit het American Songbook, maar haar begeleidingsband was tevens gepokt en gemazeld in de moderne jazz. Fitzgeralds platenbaas en manager Norman Granz organiseerde destijds de serie Jazz At the Philharmonic waarvan Fitzgerald een van de paradepaardjes was. Met deze concertserie reisden ze de hele wereld over. Hoewel de First Lady of Jazz wel eens vergat waar ze precies optrad, muzikaal stond ze altijd op scherp: haar timing en haar frasering waren perfect en haar uitvoeringen waren nooit gladjes.

Norman Granz kreeg in de gaten dat de zangeres als ze voor publiek zong net iets meer gaf dan in de studio en hij legde veel van haar concerten vast. Destijds v..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .