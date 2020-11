Kerstverhaal over de levenscyclus

Dirigent Hoite Pruiksma: ‘Ik had me nooit eerder gerealiseerd hoe interessant Zacharias is.'

In zijn nieuwe stuk verwerkte de componist persoonlijke inzichten: ‘De kern van dat kerstverhaal is voor mij de doorgaande cyclus van geboorte, leven en dood.’

Eigenlijk had Hoite Pruiksma (1958) dit jaar groots willen uitpakken met zijn ‘kryst oratorium’ zoals de Friese term luidt. ‘In 2009 schreef ik Maria’s Lofsang voor mijn vrouw, Pauli Yap. Zij dirigeerde destijds een klein ensemble, waarmee ze in de kerstnacht langs kleine Friese kerkjes ging. Daarom was die eerste versie voor een kleine bezetting.’

Vorig jaar bedacht Pruiksma dat hij het werk graag ook eens wilde uitvoeren in een grote kerk, met een groter orkest en een kerkorgel. ‘Dat idee had alles te maken met het kerstverhaal zelf, dat steeds over tegenstellingen ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .