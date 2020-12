Schatgraven in een halve eeuw Focus - uniek en volstrekt eigenzinnig

Ze verkochten ruim vijf miljoen platen, ze maakten tournees door het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Japan en de meeste Europese landen. Ze kregen hele televisieprogramma’s. Maar ze muntten vooral uit in volstrekt unieke, eigenzinnige muziek, die zich niet beperkte tot een genre en mede daardoor tijdloos is.

Als het aan Thijs van Leer (72) ligt, moet dit hele verhaal in de tegenwoordige tijd worden geschreven. ‘We zijn een doodgewone rockband met invloeden uit jazz, folk en klassieke muziek. Niet meer, niet minder’, klonk het in april vorig jaar nog in het Brabants Dagblad. Volgens hem verkocht Focus 8,5 miljoen albums, maar dan zit zijn solowerk erbij en misschien de band die nu de naam Focus draagt, waarvan hij met drummer Pierre van der Linden de enige originele leden zijn.

kristalhelder

Voor Wouter Bessels, beheerder van het Focus-archief en dat van Jan Akkerman (73) gaat het bij ‘Focus’ puur om de periode waarin beide frontmannen samen in de band zaten: Van Leer op fluit, toetsen en een zangstijl die kon variëren van liturgisch sereen tot..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .