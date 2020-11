Licht melancholische muziek van Eels met twaalf huppelende liedjes

Eels is een Amerikaanse band rond zanger/liedjesschrijver Mark Oliver Everett, die ook bekend is onder zijn artiestennaam E; de uitleg is E=MC Honky. Dit is afgeleid van E=mc², waarbij honky voor een vierkant (de uitkomst van de formule) staat.

De frontman zelf is 57 en maakte vanaf 1996 een stuk of twintig platen. Eels schreef ook een autobiografie in 2008, Things the Grandchildren Should Know en in 2007 verscheen de documentaire Parallel Worlds, Parallel Lives over zijn vader Hugh Everett III (1930-1982), de grondlegger van de Veel-werelden-interpretatie in de kwantummechanica. Geen domme familie dus, maar met genen voor depressiviteit (‘Of Unsent Letters’) en fatale ongelukken (‘Dark and Dramatic’).

Daarover zong Eels altijd en kan deed hij in twee varianten: van rustige en tragische popballaden tot energieke en optimistische rocknummers. Anno 2020 zit hij beter in zijn vel (‘Are We Alright Again’) en daarom is de muziek veel lichter, met grapjes en majeur akkoorde..

