Stuk geschiedenis herontdekt met werk van Bobby Gentry

Bobbie Gentry is een Amerikaanse zangeres met een raspende soulstem, die eind jaren zestig vanuit het niets wereldberoemd werd met het nummer ‘Ode to Billy Joe’. Ze maakte vier platen die ertoe deden en leek een vaste ster te worden aan het kritisch firmament van wijze vrouwen in de hippietijd.

Maar ze verdween begin jaren tachtig volkomen van de radar en leeft als dame van 78 nu in gewilde anonimiteit ergens in het Californische Los Angeles, of Memphis, Tennessee, dat wist zelfs de Washington Post niet.

Het plaatwerk dat ze maakte, kende nogal wat fans onder musici. Dus had je in 2019 al de groep Mercury Rev die een compleet album opnieuw en op eigen wijze opnam: The Delta Sweete. Er was ook nog een ‘tribute’-album onder dezelfde titel, Bobbie Gentry’s The Delta Sweete Revisited, met medewerking door artiesten als Lucinda Williams, Norah Jones en de Nederlandse filmdiva Carice van Houten, die ‘Parchman Farm’ uitvoerde.

Maar niets gaat boven het origineel, een conceptalbum over het diepe zuiden van de Verenigde S..

