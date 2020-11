Drie nummers die muziekrecensent Gerard ter Horst in de Top 2000 zou willen zien

Het muzikale circus van de Top 2000 staat weer voor de deur, te beginnen met de stemweek van 1 tot en met 7 december voor de lijst van 2020. Ik heb besloten als ‘onbezoldigd lijstduwer’ op te treden om drie klassiek-mooie popsongs in de lijst te krijgen. Het zijn songs die me nooit onberoerd laten en zonder twijfel tot de canon van de beste tweeduizend liedjes gerekend moeten worden.

The Scene, ‘Open’

De Nederlandse band The Scene, geformeerd rond frontman Thé Lau (1952-2015), de man met de krakende stem, geniet grote bekendheid met ‘Iedereen Is Van De Wereld’ en ‘Blauw’. Dat zijn twee monumentale songs uit de Nederpop. Maar hun allermooiste song is toch echt ‘Open’, al in 1992 verschenen en in 2007 in een betere versie nogmaals opgenomen.

Aan die versie uit 2007 is alles goed: de gekwelde zang van Lau, de slidegitaar die gaandeweg op de achtergrond begint te dreinen, de subtiele snaredrum die invalt. En een tekst die ik opvat als banier tegen alles dat wil verstikken, onderdrukken, onder het vloerkleed vegen. ‘Openheid beschermt beter dan het hardste pantser’, las ik ooit als motto van ND-columnist Adrian Verbree bij ..

