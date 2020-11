Een gebed in de leegte: Nick Cave zingt zich langs de statiën van zijn Via Dolorosa

De 63-jarige Australiër die in het Britse Brighton woont trotseert COVID-19 niet. Eigenlijk zou de mondiale ziekte een aanleiding moeten zijn tot reflectie en retraite. Maar dat is een man die van junkie tot workaholic werd, niet gegeven. Idiot Prayer: Alone at Alexandra Palace was een eenmalig optreden, 19 juni in de West Hall van ‘Ally Pally’, een weelderig gedecoreerde zaal in een negentiende eeuws gebouw in het noorden van Londen, waar normaliter concerten plaatsvinden. De evenementenhal werd gebouwd in 1873 in victoriaanse stijl en werd genoemd naar de Deense echtgenote van de latere koning Edward VII, Alexandra. In 1935 zond de BBC hier voor het eerst uit op televisie. En deze eeuw is de locatie zetel van darts- en snookertoernooien.

h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .