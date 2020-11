Oprecht en somber, zo klinkt het nieuwe album van Diana Jones

De titelsong is misschien een beetje zoethartig, maar de thematiek helaas van alle tijden. Zeker dit jaar is dat zo. Het nummer is de titelsong van het zesde album van een folkzangeres uit de Appalachians, het bergachtige gebied achter de grote steden aan de Amerikaanse oostkust, waar zoveel goede artiesten en nog betere liedjes vandaan komen.

De folksongs hebben altijd een ruim hart voor de misdeelden in de samenleving en daar zijn er in de Verenigde Staten en ‘Derde Wereld’ steeds meer van. Toch stokte het nieuwe materiaal van Diana Jones tot voor kort. Twee jaar geleden verscheen Live In Concert, maar al in 2013 was er haar voorgaande studioalbum Museum Of Appalachia Recordings.

Jones trok zich op aan een ontmoeting in 2018 met de Britse actrice Emma Thompson, in een actie ten behoeve van klimaat en vluchtelingen. Het leidde tot het prachtlied ‘We Believe You’, meegezongen door Steve Earle, Richard Thompson en Peggy Seeger, familie van de overleden oervader van de folk Pete Seeger. Het nummer zou in het lespakket van iedere ambtenaar van de IND moeten zitten. Dat geldt..

