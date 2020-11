Megahit of niet, Danny Vera blijft dicht bij zichzelf

Het was hard werken voor Danny Vera. Optreden na optreden, huisband zijn in Veronica Inside ... het kwam de Middelburger bepaald niet aanwaaien. Maar met zijn hit ‘Roller Coaster’ kreeg hij loon naar werken: een megahit - al kennen we Vera als een pure muzikant die wars is van hits en lijstjes.

2019 was gekkenhuis. Corona gooide ook voor de Zeeuw roet in het eten, al kon Vera nu eindelijk even bijkomen van een hectisch jaartje. Hij zat meer thuis dan ooit en nam de tijd voor het maken van een nieuw album. The New Now is het resultaat, de langspeelplaat is nu te verkrijgen. Americana, gospel, rock ‘n’ roll, pop en zelfs klassiek, het zit er - zonder aan samenhang te verliezen - allemaal in.

‘The Weight’ is bijvoorbeeld lekker up-tempo, ‘Hold on to Let Go’ rustig (en gezegend met een geweldige opbouw). The New Now voldoet aan de tijdgeest. Het is voor velen een lastige periode, maar laat je kop niet hangen. Thema’s als hoop en troost komen dan ook zeker terug. Vrolijk word je van ‘That Midnight Thang’, een swingende rockp..

