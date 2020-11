Actueel muziektheater over het Gilgamesj-epos

Voor het Hexagon Ensemble is 2020 een extra spannend jaar. Dat begon al met de vraag: krijgen we subsidie voor ons jubileumproject? Toen die bevestiging kwam en men in april aan de slag kon, diende zich een tweede onzekerheid aan: hoe gaat het straks met de coronamaatregelen? Tja, eigenlijk had Babylon aan de IJssel − Gilgamesj nu half november in première moeten gaan, tijdens het Bossche festival November Music. Maar November Music is afgelast en de première verschoven naar 2021. Wel hebben de makers goede hoop dat er dit jaar alvast twee uitvoeringen komen.

De ontstaansgeschiedenis van dit muziektheater is bijzonder. Regisseur Marcel Roijaards zou het Gilgamesj-epos als basis nemen voor zijn tekst. ‘Het oudste verhaal op aarde, dus een ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .