'God is stabiel, dus ik moet een stabiele, zekere christen zijn.' Zo dacht Reyer (van Drongelen, 31) lange tijd over geloven. De singer-songwriter ging een aantal weken geleden in het Nederlands Dagblad uitvoerig in op zijn burn-out, moeiten en geloofsleven. Hij moest iemand zijn die niet dwaalt, zo dacht hij, maar Reyer kwam zichzelf tegen en ontdekte: 'In Gods nabijheid geen masker willen dragen, is denk ik het beste wat je Hem kunt geven.' Dus legde de geboren Edenaar, tegenwoordig woont hij in Arnhem, zijn worstelingen neer bij God en klom hij langzaamaan uit het dal. Zijn nieuwe album Ik Ben staat geheel in het teken van dat proces. Reyer vond God in de stilte en zingt daar uitvoerig over op het geh..

