Nick & Simon willen in de voetsporen treden van Simon & Garfunkel

Bekend is dat het Nederlandse duo gecharmeerd is van het Amerikaanse duo en dat ze er vorig jaar een succesvol televisieprogramma over maakten: Nick, Simon & Kees: Homeward Bound. NSG is daar een voortvloeisel van met twaalf nieuwe nummers en een aantal covers van hun helden. Heel veel connectie en dus ga je de duo’s al snel met elkaar vergelijken. En dan kom je als Nick & Simon zijnde niet snel als winnaar uit de bus (zeker tekstueel niet). Misschien kunnen we NSG beter even loskoppelen van al dat andere. En wat dan overblijft, geeft wel degelijk reden tot een glimlach; beide heren hebben voor eigen begrippen een volwassen en vrolijk album afgeleverd.

NSG bevat fijne melodieën en met de stemmen van Nick & Simon..

