Een soort Elly & Rikkert-verhaal van Yusuf/Stevens in klassiek Engeland

Niemand kan zo vol mededogen ‘You are young, that’s your fault’ zingen als Cat Stevens, ofwel Yusuf. Ooit was Stevens de zanger en componist van liedjes als ‘Morning Has Broken’ dat tegenwoordig in menige liturgie te horen is.

Maar hij kreeg een klaplong, raakte verward door psychedelica en stapte heel bewust uit de muziek, door zich eind jaren zeventig tot de islam te bekeren, na een bijna dood ervaring bij het zwemmen en verdrinken.

Pas in 2006 kwam hij terug met van toen af aan een serie mooie, nieuwe albums. Deze plaat is iets bijzonders. Cat Stevens/Yusuf neemt een album uit 1971 in zijn geheel opnieuw op. Dat is een bewijs van moed, want iedereen zal het altijd vergelijken met het origineel. Die vergelijking kan zeer wel door de beugel. De typische vibrato vanuit de keel is verdwenen, maar gekomen is de wijze voordracht van een gelouterd man. Hij kan als 72-jarige met recht zingen: ‘Look at me / I am old / But I’m happy.’

Het is voor de artiest..

